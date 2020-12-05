У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

https://racurs.ua/ua/n147377-vyyavlyaty-koronavirus-za-dopomogou-kamery-smartfona-navchylysya-ucheni-foto.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, котрий призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, можна виявляти за допомогою камери смартфона та розробленого американськими вченими пристрою, який прикріплюється до цього гаджета.

Хоча ця технологія ще потребує доопрацювання, вона вже показує, що частину робіт з виявлення вірусу можна провести дуже швидко за допомогою масової побутової електроніки, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі CELL.

Прилад аналізує мазки, взяті з носа. Результати аналізу мають бути доступними впродовж 30 хвилин.

Цей тест використовує технологію CRISPR-Cas, виявляючи коронавірус за допомогою ферменту Cas13. Це усуває необхідність зворотної транскрипції РНК у ДНК, а потім ампліфікації за допомогою технології ПЛР, що використовується в сучасних стандартних тестах.

Коли Cas13 зв’язується з РНК від вірусу, він розщеплює всі навколишні послідовності РНК. У своєму винаході дослідники модифікували цю реакцію розщеплення і тепер вона також створює флуоресценцію, яку можна виявити за допомогою камери.

Флуоресцентний детектор складається з лазера для створення освітлення та провокування флуоресценції і додаткової лінзи, що допомагає збирати світло. Телефон розміщується поверх цього.

Однією з несподіванок є те, що камера телефону в десять разів краще, ніж зчитувач пластин в лабораторії, — наголошують дослідники.

Попередні дослідження учених у цій сфері привели до появи методів виявлення паразитів у крові та інших зразках за допомогою смартфонів. Тепер же вони продемонстрували і можливість застосування такої техніки для молекулярного виявлення.

Учені в майбутньому також сподіваються використовувати свій винахід і для пошуку інших хвороб.

Зазначається, що дослідники працювати над цією технологією розпочали ще два роки тому. Спочатку її планувалося використовувати для виявлення вірусу імунодефіциту людини, проте через епідемію COVID-19 дещо змінили напрямок досліджень.

Нагадаємо, у Японії нещодавно розробили технологію виявлення коронавірусу за диханням.