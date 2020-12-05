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Ракурс
На Чорне та Азовське моря насувається шторм, фото:

Шторм насувається на Чорне та Азовське моря — деталі

5 гру 2020, 16:58
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На Чорне та Азовське моря насувається шторм, який принесе з собою сильний вітер та високі хвилі.

Про це з посиланням на дані українського Гідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що завтра, 6 грудня, вдень в акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25−30 м/с. Висота хвиль становитиме 1,5−2 м, спостерігатиметься швидке обледеніння суден.


В районі розташованих на Азовському морі портів Бердянськ та Маріуполь очікуються пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль становитиме 1,3−1,5 м. В результаті встановляться погодні умови, котрі відповідають ІІ рівню небезпечності (помаранчевому). Такі погодні умови несуть загрозу для населення та порушують функціонування господарського комплексу.

Нагадаємо, в останні дні в західних областях України спостерігаються пориви вітру швидкістю до 15−20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності.

Джерело: Ракурс


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