На Чорне та Азовське моря насувається шторм, фото:

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Ракурс

На Чорне та Азовське моря насувається шторм, який принесе з собою сильний вітер та високі хвилі.

Про це з посиланням на дані українського Гідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що завтра, 6 грудня, вдень в акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25−30 м/с. Висота хвиль становитиме 1,5−2 м, спостерігатиметься швидке обледеніння суден.

В районі розташованих на Азовському морі портів Бердянськ та Маріуполь очікуються пориви вітру 25−30 м/с, висота хвиль становитиме 1,3−1,5 м. В результаті встановляться погодні умови, котрі відповідають ІІ рівню небезпечності (помаранчевому). Такі погодні умови несуть загрозу для населення та порушують функціонування господарського комплексу.

Нагадаємо, в останні дні в західних областях України спостерігаються пориви вітру швидкістю до 15−20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності.