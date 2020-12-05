Боевики пять раз нарушили «тишину» на Донбассе, украинские военные отвечали

Боевики пять раз нарушили «тишину» на Донбассе, украинские военные отвечалиhttps://racurs.ua/n147380-boeviki-pyat-raz-narushili-tishinu-na-donbasse-ukrainskie-voennye-otvechali.htmlРакурс
Российско-террористические войска с начала сегодняшних суток, 5 декабря, пять раз нарушили режим «тишины».
Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).
Были зафиксированы такие нарушения достигнутых договоренностей о прекращении огня:
- обстрел позиций украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы;
- применение противотанкового ракетного комплекса вблизи Водяного;
- огонь в сторону украинских позиций неподалеку от Авдеевки из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
- снайперский огонь вблизи Авдеевки и неподалеку от Марьинки.
Отмечается, что для прекращения действия вражеских снайперов украинские военные открывали огонь.
На Донбассе 27 июля был объявлен режим прекращения огня. С тех пор зафиксирован ряд случаев нарушения российско-террористическими войсками достигнутых договоренностей.
Напомним, в начале ноября боевики с беспилотника сбросили гранату на позиции украинских военных, в результате чего был ранен один из военнослужащих.