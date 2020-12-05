Боевики пять раз нарушили «тишину» на Донбассе, украинские военные отвечали

Война на Донбассе продолжается, фото:

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Российско-террористические войска с начала сегодняшних суток, 5 декабря, пять раз нарушили режим «тишины».

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Были зафиксированы такие нарушения достигнутых договоренностей о прекращении огня:

обстрел позиций украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы;

применение противотанкового ракетного комплекса вблизи Водяного;

огонь в сторону украинских позиций неподалеку от Авдеевки из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

снайперский огонь вблизи Авдеевки и неподалеку от Марьинки.

Отмечается, что для прекращения действия вражеских снайперов украинские военные открывали огонь.

На Донбассе 27 июля был объявлен режим прекращения огня. С тех пор зафиксирован ряд случаев нарушения российско-террористическими войсками достигнутых договоренностей.

Напомним, в начале ноября боевики с беспилотника сбросили гранату на позиции украинских военных, в результате чего был ранен один из военнослужащих.