Мамонов. Фото: МК

https://racurs.ua/n147396-rossiyskogo-rok-muzykanta-mamonova-razvernuli-na-granice-v-chem-prichina.html

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Петр Мамонов, российский рок-музыкант и вокалист группы «Звуки Му», получил запрет на въезд в Украину на три года. Такое решение пограничники вынесли из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма.

Музыкант вместе с женой направлялся в Украину с частной целью. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Украинская правда».

Как сообщает Демченко, вчера, 5 декабря, в аэропорту «Борисполь» пограничники остановили двух граждан России. Граждане соседнего государства нарушили порядок въезда-выезда в оккупированный полуострова Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы «Звуки Му», актер и радиоведущий Петр Мамонов.

По данным пограничников, россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, сотрудники ГНСУ отказали им в пересечении границы и запретили въезд в Украину. Мамонов с женой вылетели из Украины в обратном направлении.

Напомним, ранее мы сообщали, что Иштвана Грежи — чиновника из Венгрии, который был причастен к вмешательству в ход местных выборов на Закарпатье, не пустили на территорию Украины.