Украина «развернула» венгерского чиновника из-за запрета на въезд — МИД раскрыл детали

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Иштвана Грежу — чиновника из Венгрии, который был причастен к вмешательству в местные выборы на Закарпатье, не пустили на территорию Украины. В Министерстве иностранных дел 24 ноября сообщили детали этого инцидента.

Известно, что уполномоченный правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштван Грежа сегодня планировал посетить Украину.

Грежи было отказано во въезде на территорию Украины из-за существующего запрета… Одним из оснований для этого стало установление фактов нарушения иностранцем украинского законодательства… Принятое такого решения не касается сферы межгосударственных отношений, — отметили в МИД.



В министерстве пояснили, что в случае с Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, поскольку он участвовал в предвыборной агитации за одну из политсил.

Напомним, 25 октября, в день голосования на украинских местных выборах, между Украиной и Венгрией обострились отношения из-за призыва главы МИД Венгрии Петера Сиярто к венграм Закарпатья поддержать на выборах одну из венгерских партий и действующего мэра города Берегово. В МИД Украины это расценили как вмешательство во внутренние дела Украины, вручили ноту венгерскому послу и заявили о запрете на въезд в Украину двум высокопоставленным чиновникам Венгрии.