"Дія" за добу зареєструвала понад 60 тис. заяв ФОПів на «карантинну» допомогу, фото — Суспільне

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Ракурс

У додатку «Дія» за першу добу зареєструвалися 62 тис. людей, які мають намір отримати фінансову допомогу у 8 тис. грн.

14 грудня був перший день реєстрації і потужності онлайн-сервісу дозволили сформувати заявку 62 тис. претендентам, повідомила в ефірі «Українського радіо» перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко.

Компенсацію за карантин пообіцяв бізнесу президент Володимир Зеленський, в Раді ухвалили на початку грудня відповідний закон.

Подаватися на отримання допомоги ФОПи і наймані працівники можуть до 31 грудня включно. Гроші надійдуть на рахунки як у 2020 році, так і в наступному. Наразі для підприємців діють три програми компенсації.

Перша програма — це 8 тис. грн. Їх можуть отримати наймані працівники і ФОПи, які працюють за КВЕДом діяльності, затвердженим постановою уряду № 1236 (49 найменувань), зокрема, діяльність спортивних клубів, фітнес-центрів, роздрібна торгівля.

Підприємець має зареєструватися в системі «Дія» і в розділі «Послуги» обрати «Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам». Необхідно й підтвердити поточне місце роботи і ввести номер особистого гривневого рахунку.

Друга програма — компенсація сплаченого ЄСВ (єдиного соціального внеску) для роботодавця.

Третя програма стосується осіб, які прямо чи опосередковано постраждали від обмежувальних заходів. Вона надається через державний центр зайнятості. Особи, яким скоротили робочий день або які були змушені піти у простій, у період від 19 грудня до кінця січня можуть подати заяву до центру зайнятості. Виплата становитиме до 8 тис. грн. Заяву до центру зайнятості можна подати лише протягом тижня, аби кошти були виплачені ще у 2020 році.

Мінцифри 14 грудня попередило про певні труднощі із реєстрацією на отримання допомоги.