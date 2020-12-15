«Дія» за сутки зарегистрировала более 60 тыс. заявлений ФЛП на «карантинную» помощь, фото — Суспільне

https://racurs.ua/n147828-diya-za-sutki-zaregistrirovala-bolee-60-tys-zayavleniy-flp-na-karantinnuu-pomosch.html

Ракурс

В приложении «Дія» за первые сутки зарегистрировались 62 тыс. человек, которые намерены получить финансовую помощь в 8 тыс. грн.

14 декабря был первый день регистрации. Мощности онлайн-сервиса позволили сформировать заявку 62 тыс. претендентам, сообщила в эфире «Украинского радио» первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко.

Компенсацию за карантин пообещал бизнесу президент Владимир Зеленский, в Раде приняли в начале декабря соответствующий закон.

Подаваться на получение помощи ФЛП и наемные работники могут до 31 декабря включительно. Деньги поступят на счета как в 2020 году, так и в следующем. Сейчас для предпринимателей действуют три программы компенсации.

Первая программа — это 8 тыс. грн. Их могут получить наемные работники и ФЛП, которые работают по КВЭД деятельности, утвержденной постановлением правительства № 1236 (49 наименований), в частности, деятельность спортивных клубов, фитнес-центров, розничная торговля.

Предприниматель должен зарегистрироваться в системе «Дія» и в разделе «Услуги» выбрать «Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам». Необходимо также подтвердить текущее место работы и ввести номер личного гривневого счета.

Вторая программа — компенсация уплаченного ЕСВ (единого социального взноса) для работодателя.

Третья программа касается лиц, которые прямо или косвенно пострадали от ограничительных мер. Она предоставляется через государственный центр занятости. Те, кому сократили рабочий день или кто был вынужден уйти в простой, в период от 19 декабря до конца января могут подать заявление в центр занятости. Выплата составит до 8 тыс. грн. Заявление в центр занятости можно подать только в течение недели, чтобы средства были выплачены еще в 2020 году.

Минцифры 14 декабря предупредило об определенных трудностях с регистрацией на получение помощи.