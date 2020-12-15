Гайдай. Фото: Народная правда

https://racurs.ua/n147827-8-iz-10-chelovek-v-ordlo-bolny-koronavirusom-glava-luganskoy-oga.html

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Коронавирус настиг большинство людей, которые переходят через КПВВ «Станица Луганская» с временно оккупированных территорий. Поскольку в ОРДЛО не лечат коронавирус, то граждане Украины возвращаются на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить помощь.

В ОРДЛО больным коронавирусом ставят диагноз «пневмония». Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай во время брифинга.

Он отметил, что люди безответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих, и отказываются находиться в Украине на самоизоляции. А те, кто делает тест и получает положительный результат, идут в пенсионный фонд, банки и управления социальной защиты.

В Ощадбанк заходит человек, хочет что-то получить, ему говорят: дайте, пожалуйста, справку. Человек дает справку, оператор смотрит, а там написано: положительный. Так у вас ковид. А человек отвечает: нет все хорошо, там же написано: положительный. И такие случаи не единичны, — добавил глава области.



Отметим, что в течение 14 декабря коронавирусную болезнь диагностировали у 58 жителей Луганщины, от осложнений умерли шесть больных. За все время исследований на Луганщине обнаружили 7 тыс. 987 случаев заболевания коронавирусом, 216 человек скончались. Кабинет министров решил ввести новый локдаун с целью сдерживания распространения коронавируса с 8 по 24 января 2021 года включительно. 15 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом украинские пограничники закрыли пропуск людей через КПВВ «Станица Луганская»

Напомним, ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе долгое время получали социальные выплаты из бюджета Украины. Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что жительница Горловки за деньги оформляла жителям оккупированных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат. Она лично получала на подконтрольной украинскому власти территории начисленные средства и перевозила наличные в ОРДЛО. Такие рейсы она делала даже на территорию России.