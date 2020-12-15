Во время акции протеста в Киеве, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n147826-palatki-na-maydane-ustanovili-posle-stolknoveniya-s-policiey-foto-video.html

Ракурс

В Киеве на Майдане Независимости участники масштабной акции протеста движения SaveФОП, которые требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений в январе, установили палатки.

Полиция пыталась помешает этому, в результате произошли столкновения, сообщает агентство «РБК-Украина».

Отмечается, что полиция, в частности, применила слезоточивый газ.

После столкновений один из спикеров акции стал звать «скорую помощь» для митингующих.

Прибывшая «скорая» забрала пострадавших.

Напомним, в пресс-службе полиции Киева утверждают, что во время столкновений пострадали несколько десятков правоохранителей. В частности, в полиции заявляют о многочисленных случаях химических ожогов глаз у правоохранителей.