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Ракурс
Во время акции протеста в Киеве, фото: «РБК-Украина»

Палатки на Майдане установили после столкновения с полицией (ФОТО, ВИДЕО)

15 дек 2020, 15:57
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В Киеве на Майдане Независимости участники масштабной акции протеста движения SaveФОП, которые требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений в январе, установили палатки.

Полиция пыталась помешает этому, в результате произошли столкновения, сообщает агентство «РБК-Украина».

Отмечается, что полиция, в частности, применила слезоточивый газ.

После столкновений один из спикеров акции стал звать «скорую помощь» для митингующих.

Прибывшая «скорая» забрала пострадавших.

Во время акции протеста в Киеве, фото: «РБК-Украина»

Во время акции протеста в Киеве, фото: «РБК-Украина»

Во время акции протеста в Киеве, фото: «РБК-Украина»

Во время акции протеста в Киеве, фото: «РБК-Украина»

Во время акции протеста в Киеве, фото: «РБК-Украина»

Во время акции протеста в Киеве, фото: «РБК-Украина»


Напомним, в пресс-службе полиции Киева утверждают, что во время столкновений пострадали несколько десятков правоохранителей. В частности, в полиции заявляют о многочисленных случаях химических ожогов глаз у правоохранителей.


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