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Во время акции протеста в Киеве, фото: «РБК-Украина»
Палатки на Майдане установили после столкновения с полицией (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n147826-palatki-na-maydane-ustanovili-posle-stolknoveniya-s-policiey-foto-video.htmlРакурс
В Киеве на Майдане Независимости участники масштабной акции протеста движения SaveФОП, которые требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений в январе, установили палатки.
Полиция пыталась помешает этому, в результате произошли столкновения, сообщает агентство «РБК-Украина».
Отмечается, что полиция, в частности, применила слезоточивый газ.
После столкновений один из спикеров акции стал звать «скорую помощь» для митингующих.
Прибывшая «скорая» забрала пострадавших.
Напомним, в пресс-службе полиции Киева утверждают, что во время столкновений пострадали несколько десятков правоохранителей. В частности, в полиции заявляют о многочисленных случаях химических ожогов глаз у правоохранителей.
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