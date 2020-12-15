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Ракурс
Під час акції протесту в Києві, фото: «РБК-Україна»

Намети на Майдані встановили після сутички з поліцією (ФОТО, ВІДЕО)

15 гру 2020, 15:57
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У Києві на Майдані Незалежності учасники масштабної акції протесту руху SaveФОП, котрі вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень у січні, встановили намети.

Поліція намагалася завадить цьому, в результаті виникли сутички, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зазначається, що поліція, зокрема, застосувала сльозогінний газ.

Після сутичок один зі спікерів акції почав кликати «швидку допомогу» для мітингувальників.

«Швидка», яка прибула, забрала потерпілих.

Під час акції протесту в Києві, фото: «РБК-Україна»

Під час акції протесту в Києві, фото: «РБК-Україна»

Під час акції протесту в Києві, фото: «РБК-Україна»

Під час акції протесту в Києві, фото: «РБК-Україна»

Під час акції протесту в Києві, фото: «РБК-Україна»

Під час акції протесту в Києві, фото: «РБК-Україна»


Нагадаємо, у прес-службі поліції Києва стверджують, що під час сутичок постраждали кілька десятків правоохоронців. Зокрема, в поліції заявляють про численні випадки хімічних опіків очей у правоохоронців.


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