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Під час акції протесту в Києві, фото: «РБК-Україна»
Намети на Майдані встановили після сутички з поліцією (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n147826-namety-na-maydani-vstanovyly-pislya-sutychky-z-policiieu-foto-video.htmlРакурс
У Києві на Майдані Незалежності учасники масштабної акції протесту руху SaveФОП, котрі вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень у січні, встановили намети.
Поліція намагалася завадить цьому, в результаті виникли сутички, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Зазначається, що поліція, зокрема, застосувала сльозогінний газ.
Після сутичок один зі спікерів акції почав кликати «швидку допомогу» для мітингувальників.
«Швидка», яка прибула, забрала потерпілих.
Нагадаємо, у прес-службі поліції Києва стверджують, що під час сутичок постраждали кілька десятків правоохоронців. Зокрема, в поліції заявляють про численні випадки хімічних опіків очей у правоохоронців.
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