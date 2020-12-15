Дівчинка. Фото: VICE

https://racurs.ua/ua/n147824-divchynka-grala-na-pianino-pid-chas-operaciyi-na-mozku-prygolomshlyve-video.html

Ракурс

Дівчинка грала на піаніно під час операції на мозку в Індії. Дев’ятирічна дитина перенесла шестигодинну операцію на головному мозку, під час якої була повністю у свідомості.

Юна пацієнтка мала пухлину в мозку, яка спричиняла епілептичні напади. Про це повідомляє VICE.

Через ускладнення лікарі зрозуміли, що залишати її без свідомості під час операції занадто небезпечно, адже можна пошкодити нерви дівчинки. Щоб впоратися з операцією в повній свідомості, Саумія грала на піаніно та грала у відеоігри.

Наголошується, що анестетик ввели тільки в ту частину голови, яка була розрізана для операції. Саме це гарантувало безболісність і, зберігаючи свідомість дівчинки, лікарі могли оцінювати її реакцію, і постійно перевіряти, що з нею все в порядку.

За словами Абхішека Чохана, одного з лікарів з Інституту медичних досліджень Бірла, який керував операцією, трепанацію черепа у свідомості вперше застосували до дитини. Ті, хто проходили цю процедуру, часто покладаються на інструменти, які допомагають лікарям контролювати рухи.

Зауважимо, що це не перша подібна операція. У лютому цього року 53-річна скрипалька з британського оркестру Дагмар Тернер також грала на своїй скрипці, коли лікарі видаляли пухлину з її мозку.





Це було зроблено для того, щоб лікарі не пошкодили області мозку, які контролювали рухи і координацію її рук, оскільки пухлина Тернер перебувала поруч з правою лобовою частиною мозку, яка контролює рухи лівої руки. У 2017 році подібне пережив і індійський музикант, який страждав дистонією, через що його м’язи неконтрольовано скорочувалися. Під час операції на головному мозку він грав на гітарі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальна операція відбулася Італії. Жінка фарширувала оливки, поки лікарі проводили їй операцію на головному мозку. Операція тривала дві з половиною години. У ній були задіяні 11 фахівців нейрохірургічного відділення: хірург, психолог, медсестри.

Кулінарні заняття 60-річної італійки дозволили хірургам «відкалібрувати» свою роботу, контролюючи координацію рухів пацієнтки. Менш ніж за годину жінка встигла приготувати 90 фаршированих оливок. Оливки по-асколанські фарширують начинкою з м’яса, овочів і сиру, після чого обсмажують у фритюрі.