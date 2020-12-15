Транспортний колапс на Шулявці — впали стовпи для освітлення

https://racurs.ua/ua/n147825-transportnyy-kolaps-na-shulyavci-vpaly-stovpy-dlya-osvitlennya-video.html

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Транспортний колапс стався 15 грудня на Шулявському мосту у Києві. Там впали одразу три стовпи для освітлення. Рух транспорту паралізовано у всі чотири боки.

Про це у Телеграм інформує «Київ Оперативний».

Пошкоджені кілька автомобілів, утворився величезний затор. Як повідомила в Фейсбук журналіст Інга Мезеря, котра в той час рухалася шляхопроводом, вона помітила падаючий поруч металевий стовп. Їй вдалося швидко зупинити автомобіль, тому обійшлося без наслідків.

Нагадаємо, раніше мер Віталій Кличко назвав Шулявський міст «втомленим». Потім його було реконструйовано.