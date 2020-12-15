Дитяче авто від «Хюндай». Фото: Hyundai

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Автомобільна компанія Hyundai розробила свій найменший автомобіль, який буде допомагати в лікуванні дітей у лікарнях.

Перший такий електрокар надійшов в лікарню SJD Barcelona Children’s Hospital, дизайн машини нагадує концепт 45, який вперше був продемонстрований в минулому рік на Франкфуртському міжнародному автосалоні. Принцип дії маленького авто компанія «Хюндай» продемонструвала на короткому ролику в YouTube.

Новинку обладнали системою EAVC, яка на базі штучного інтелекту вміє змінювати обстановку в салоні в залежності від ситуації як всередині, так і навколо автомобіля. Машина сканує вирази обличчя, пульс й частоту дихання дитини-водія й об'єднує цю інформацію з показниками автомобіля, такими як швидкість, прискорення, шум і вібрація. Далі інформація обробляється за допомогою алгоритмів, після чого технологія самостійно налаштовує автомобільні систем включаючи освітлення, аудіосистему і ароматизатор повітря.

Залежно від емоційного стану дитини активується зелене або червоне підсвічування машинки. Щоб зняти стрес у маленького пацієнта, машина може розпорошувати ароматичний склад в такт з диханням, а також надувати мильні бульбашки та ремені безпеки.

Кузов автомобіля з одним посадковим місцем розроблений із дерева, новинка комплектується двома електродвигунами. Максимальна швидкість руху — 7 км/год.

Нагадаємо, літаючий автомобіль Hyundai запустять у серійне виробництво до 2028 року. У компанії вважають, що літаючі автомобілі дозволять позбавити мегаполіси від заторів та дадуть можливість людям більш раціонально проводити час у дорозі.