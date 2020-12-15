Детское авто от «Хюндай». Фото: Hyundai

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Автомобильная компания Hyundai разработала свой самый маленький автомобиль, который будет помогать в лечении детей в больницах.

Первый такой электрокар поступил в больницу SJD Barcelona Children’s Hospital, дизайн машины напоминает концепт 45, который впервые был продемонстрирован в прошлом году на Франкфуртском международном автосалоне. Принцип действия маленького авто компания «Хюндай» продемонстрировала на коротком ролике в YouTube.

Новинку оборудовали системой EAVC, которая на базе искусственного интеллекта умеет менять обстановку в салоне в зависимости от ситуации как внутри, так и вокруг автомобиля. Машина сканирует выражения лица, пульс и частоту дыхания ребенка-водителя и объединяет эту информацию с показателями автомобиля, такими как скорость, ускорение, шум и вибрация. Далее информация обрабатывается с помощью алгоритмов, после чего технология самостоятельно настраивает автомобильные системы включая освещение, аудиосистему и ароматизатор воздуха.

В зависимости от эмоционального состояния ребенка активируется зеленая или красная подсветка машинки. Чтобы снять стресс у маленького пациента, машина может распылять ароматический состав в такт с дыханием, а также надувать мыльные пузыри и ремни безопасности.

Кузов автомобиля с одним посадочным местом разработан из дерева, новинка комплектуется двумя электродвигателями. Максимальная скорость движения —7 км/ч.

Напомним, летающий автомобиль Hyundai запустят в серийное производство к 2028 году. В компании считают, что летающие автомобили позволят избавить мегаполисы от пробок и дадут возможность людям более рационально проводить время в дороге.