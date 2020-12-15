Транспортный коллапс на Шулявке — упали столбы для освещения

https://racurs.ua/n147825-transportnyy-kollaps-na-shulyavke-upali-stolby-dlya-osvescheniya-video.html

Ракурс

Транспортный коллапс произошел 15 декабря на Шулявском мосту. Там упали сразу три столпа для освещения. Движение транспорта парализовано во все четыре стороны.

Об этом в Телеграм информирует «Киев Оперативный».

Повреждены несколько автомобилей, образовалась огромная пробка. Как сообщила в Фейсбуке журналист Инга Мезеря, которая в тот момент двигалась по путепроводу, она заметила падающий рядом металлический столб. Ей удалось быстро остановить автомобиль, поэтому обошлось без последствий.

Напомним, ранее мэр Виталий Кличко назвал Шулявский мост «усталым». Затем его реконструировали.