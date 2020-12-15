Операция. Фото: VICE

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Ракурс

Девочка играла на пианино во время операции на мозге в Индии. Девятилетний ребенок перенес шестичасовую операции на головном мозге, во время которой она была полностью в сознании.

Юная пациентка имела опухоль в мозге, которая вызывала эпилептические припадки. Об этом сообщает VICE.

Из-за осложнения врачи поняли, что оставлять ее без сознания во время операции слишком опасно, ведь можно повредить нервы девочки. Чтобы справиться с операцией в полном сознании, Саумия играла на пианино и играла в видеоигры.

Отмечается, что анестетик ввели только в ту часть головы, которая была разрезана для операции. Именно это гарантировало безболезненность и, сохраняя сознание девочки, врачи могли оценивать ее реакцию, и постоянно проверять, что с ней все в порядке.

По словам Абхишек Чохана, одного из врачей из Института медицинских исследований Бирла, который руководил операцией, трепанацию черепа в сознании впервые применили по отношению к ребенку. Те, кто проходил эту процедуру, часто полагаются на инструменты, которые помогают врачам контролировать движения.



Заметим, что это не первая подобная операция. В феврале этого года 53-летняя скрипачка из британского оркестра Дагмар Тернер также играла на своей скрипке, когда врачи удаляли опухоль из ее мозга.

Это было сделано для того, чтобы врачи не повредили области мозга, которые контролировали движения и координацию ее рук, поскольку опухоль Тернер находилась рядом с правой лобной частью мозга, контролирующей движения левой руки. В 2017 году подобное пережил и индийский музыкант, страдавший дистонией, из-за чего его мышцы неконтролируемо сокращались. Во время операции на головном мозге он играл на гитаре.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальная операция состоялась Италии. Женщина фаршировали оливки, пока врачи проводили ей операцию на головном мозге. Операция длилась два с половиной часа. В ней были задействованы 11 специалистов нейрохирургического отделения: хирург, психолог, медсестры.

Кулинарные занятия 60-летней итальянки позволили хирургам «откалибровать» свою работу, контролируя координацию движений пациентки. Менее чем за час женщина успела приготовить 90 фаршированных оливок. Оливки по-асколанськи фаршируют начинкой из мяса, овощей и сыра, после чего обжаривают во фритюре.