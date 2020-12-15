Гайдай. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n147827-8-z-10-ludey-v-ordlo-hvori-na-koronavirus-golova-luganskoyi-oda.html

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Коронавірус спіткав більшість людей, які переходять через КПВВ «Станиця Луганська» з тимчасово окупованої території. Оскільки в ОРДЛО не лікують коронавірус, то громадяни України повертаються до підконтрольних регіонів, щоб отримати допомогу.

В ОРДЛО хворим на коронавірус ставлять діагноз «пневмонія». Про це заявив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай під час брифінгу.

Він зауважив, що люди невідповідально ставляться до свого здоров' та здоров’я оточуючих, і відмовляються перебувати в Україні на самоізоляції. А ті, хто робить тестування та отримує позитивний результат, ідуть до пенсійного фонду, банків та управлінь соціального захисту.

До Ощадбанку заходить людина, хоче щось отримати, їй кажуть: дайте, будь ласка, довідку. Людина дає довідку, оператор дивиться, а там написано: позитивний. Так у вас ковід. А людина відповідає: ні все добре, там же написано: позитивний. І такі випадки не поодинокі, — додав очільник області.



Зауважимо, що протягом 14 грудня коронавірусну хворобу діагностували у 58 жителів Луганщини, від ускладнень померли шість хворих. За весь час досліджень на Луганщині виявили 7 тис. 987 випадків захворювання на коронавірус, 216 людей померли. Кабінет міністрів вирішив ввести новий локдаун з метою стримання поширення коронавірусу з 8 по 24 січня 2021 року включно. 15 жовтня через зростання захворюваності на коронавірус українські прикордонники припинили пропуск людей через КПВВ «Станиця Луганська»

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що бойовики на Донбасі довгий час отримували соціальні виплати з бюджету України. Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що мешканка Горлівки за гроші оформлювала жителям окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат. Вона особисто отримувала на підконтрольній українській владі території нараховані кошти і перевозила готівку в ОРДЛО. Такі рейси вона робила навіть на територію Росії.