Кличко назвав винних у падінні опор на Шулявському мосту

Наслідки падіння опор на Шулявському шляхопроводі, фото: «Киев Оперативный»

https://racurs.ua/ua/n147833-klychko-nazvav-vynnyh-u-padinni-opor-na-shulyavskomu-mostu.html

Ракурс

Віталій Кличко, мер Києва, вважає винним у падінні опор на Шулявському мосту в Києві, яке сталося сьогодні, 15 грудня, генпідрядника відповідних робіт.

Про це Кличко заявив в повідомленні, опублікованому у його Telegram-каналі.

Однозначно головна відповідальність — на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт, — наголосив Кличко.

Він зазначив, що звернувся із заявою до поліції у зв’язку з цим інцидентом. Також із заявою звернувся замовник будівництва — комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва».

За його словами, зараз причини падіння опор на місці встановлюють експерти та оперативно-слідча група. Також обстежуються інші опори на цьому мосту.

Нагадаємо, на Шулявському мосту сьогодні впали відразу три стовпи для освітлення.