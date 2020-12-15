Кличко назвав винних у падінні опор на Шулявському мосту

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Наслідки падіння опор на Шулявському шляхопроводі, фото: «Киев Оперативный»
Кличко назвав винних у падінні опор на Шулявському мостуhttps://racurs.ua/ua/n147833-klychko-nazvav-vynnyh-u-padinni-opor-na-shulyavskomu-mostu.htmlРакурс
Віталій Кличко, мер Києва, вважає винним у падінні опор на Шулявському мосту в Києві, яке сталося сьогодні, 15 грудня, генпідрядника відповідних робіт.
Про це Кличко заявив в повідомленні, опублікованому у його Telegram-каналі.
Однозначно головна відповідальність — на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт, — наголосив Кличко.
Він зазначив, що звернувся із заявою до поліції у зв’язку з цим інцидентом. Також із заявою звернувся замовник будівництва — комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва».
За його словами, зараз причини падіння опор на місці встановлюють експерти та оперативно-слідча група. Також обстежуються інші опори на цьому мосту.
Нагадаємо, на Шулявському мосту сьогодні впали відразу три стовпи для освітлення.
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