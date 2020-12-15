На Землі можуть утворитися суперконтиненти, фото – pinterest

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Ракурс

Суперконтиненти можуть знову утворитися на Землі через 200 млн років та вплинути на клімат планети.

Вчені вивчили два сценарії. Відповідно до першого, континенти перейдуть до Північної півкулі, залишивши в Південній півкулі Антарктиду. Згідно з другим, континенти розташовуватимуться біля екватора, і створений ними масив суші захопить обидві півкулі. Про це інформує Американський геофізичний союз (AGU).

Перший сценарій призведе до значного зниження температури. Льодовиковий період стане найсуворішим в історії Землі й триватиме не менше ніж 100−150 млн років. У межах нового дослідження геофізики передбачили, що в майбутньому Земля буде обертатися трохи повільніше, ніж сьогодні.

Через 250 мільйонів років тривалість доби зросте приблизно на 30 хвилин. Зросте і кількість сонячного випромінювання, оскільки з часом Сонце почне світити яскравіше.

Результати показали, якщо в Північній півкулі виникне гористий суперконтинент, глобальні температури впадуть на 4° Цельсія. У північних широтах буде утворений постійний крижаний покрив, який відбиватиме велику кількість тепла.

Якщо суперконтинент виникне на екваторі, то там, швидше за все, можуть з’явитися озера і внутрішні моря. Потоки тепла будуть циркулювати таким чином, що сніжні покриви будуть руйнуватися щоліта.

Вчені відзначили, що ці зміни неминуче призведуть до зникнення багатьох видів, звичних нам сьогодні. Але з плином часу будуть формуватися нові екосистеми, які зможуть адаптуватися до умов, що змінилися.

Вважають, що останнім суперконтинентом була Пангея, яка існувала приблизно від 300 до 200 млн років тому та охоплювала те, що зараз є Африкою, Європою та обома Америками. Вчені давно припускали, що в майбутньому материки можуть знову зійтися.

Раніше «Ракурс» писав, що сонячний цикл, який почався восени, стане одним з найсильніших з моменту відстеження, припускають американські вчені.