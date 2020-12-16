Гігантський айсберг в Атлантиці може знищити колонію пінгвінів, фото – Depositphotos

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Ракурс

Гігантський айсберг A-68, що дрейфує Атлантикою в бік Південної Джорджії, загрожує цілій колонії пінгвінів.

Крижина площею 3 тис. 900 кв. м зараз дрейфує біля берегів острова Південна Джорджія, де вона може сісти на мілину, зробивши життя пінгвінів і тюленів надзвичайно важким. Про це повідомляє «Популярна Механіка».

Довгий час айсберг A-68 вважався найбільшим у світі, проте довга подорож Атлантикою забирає його масу, а разом з тим і звання.

Рік тому айсберг A-68, який відокремився від льодовика Ларсена С, розколовся на дві частини. Зараз вчені збираються відправитися до частини A-68a, яка вважається більш масивною.

Крім того, що айсберг загрожує життю тварин на острові, він також сильно впливає на температуру і солоність моря.

В ході робіт біля айсберга випустять два підводних планери, які проведуть майже чотири місяці поруч з A-68a. Дослідники повинні прибути на місце до кінця січня 2021 року.

Вчені не знають, що більше загрожує тваринам на острові: зміна води чи блокування острова айсбергом.

Зараз A-68a несе швидка антарктична циркумполярна течія, потік води біля берегів острова повертає айсберг на південний схід, тому є ймовірність, що в підсумку A-68a просто обійде острів, пропливши повз.

Однак існує ризик, що айсберг може зачепитися десь на мілині.

Нагадаємо, коли на мілину біля Південної Джорджії у 2004 році сів величезний A-38, на місцевих пляжах знайшли незліченну кількість мертвих дитинчат пінгвінів та тюленів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що дрейфуючий гігантський айсберг у водах Атлантики показали на фото.