Ситник звинуватив Венедіктову у саботажі справи "Роттердам плюс"

https://racurs.ua/ua/n147869-sytnyk-zvynuvatyv-venediktovu-u-sabotaji-spravy-rotterdam-plus.html

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Справа «Роттердам плюс» саботується генеральним прокурором Венедіктовою. У заяві Національного антикорупційне бюро України (НАБУ) йдеться про збір достатньої кількості доказів, але Антикорупційне агентство вважає, що нинішній прокурор Ірина Венедіктова не здатна довести її до суду.

Прокурор, незважаючи на шість обґрунтованих підозр, на фінальній стадії розслідування вирішив закрити провадження, тим самим позбавивши державу навіть шансу на перемогу в змагальному процесі, що стало б основою для подальшого відшкодування шкоди. За таких обставин слідство наполягає на зміні прокурора. Однак це просте і очевидне з точки зору здорового глузду рішення Офіс генерального прокурора саботує, — заявило НАБУ.

Старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко раніше заявив, що досудове розслідування не змогло встановити жодних збитків від дії формули «Роттердам+".

В НАБУ нагадали, що слідство має дослідження, експертні висновки, які свідчать про заподіяння майже 40 млрд грн збитків народу України.

Домінуюча позиція компаній групи-ініціатора запровадження «Роттердам+" на ринку вугілля (86% видобутку) та на ринку теплової генерації (70%) створила ризик диктату цін і непрозорості ціноутворення, а не прогнозовані та не понесені витрати на транспортування враховані у ціні на електроенергію неправомірно.

Експертиза засвідчила завдання щонайменше 18,87 млрд грн збитків внаслідок дії формули «Роттердам+" у 2016−2017 роках.

У листопаді Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи «Роттердам+". Справу закрили у серпні через відсутність складу злочину.

У вересні ВАКС визнав закриття справи «Роттердам+" повністю законним, але 27 жовтня переглянув рішення і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

Раніше Ситник та Венедіктова публічно дискутували навколо справи «Укрбуду» та ймовірної причетності до неї заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.