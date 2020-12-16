Ситник залишається, а Мінʼюст розтлумачив юридичну колізію з НАБУ, фото — Главком

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Артем Ситник залишиться на чолі Антикорупційного бюро і після того, як набуло чинності рішення Конституційного суду про неконституційність окремих положень закону про НАБУ.

Рішення Конституційного суду стосується повноважень президента, який не має призначати та звільняти директора НАБУ. КСУ дав Раді три місяці (до 16 грудня), щоб змінити положення закону.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив план дій з цього приводу. На своїй сторінці у Фейсбук він повідомив, що влада мусить повернути президенту повноваження призначати та звільняти директора НАБУ. Міністр пропонує зробити це через зміни до Конституції.

Малюська пояснив, що чинний директор бюро Ситник продовжить працювати аж до дня обрання нового очільника НАБУ за новою процедурою (після змін у Конституцію та закон про НАБУ), або до 16 квітня 2022 року, коли сплине термін (директор НАБУ призначається на сім років).

Міністр нагадав, що звільнити директора Антикорупційного бюро можна за таких умов: закінчення повноважень, смерть, заява про звільнення за власним бажанням, за результатами аудиту Бюро, обрання на іншу посаду, якщо директору виповниться 60 років, за станом здоровʼя, недієздатність, обвинувальний вирок, вихід з українського громадянства, невчасно подана декларація, борг з виплати аліментів, якщо директор не може пояснити походження активів.

Раніше президент Зеленський запевнив послів G7, що Ситник залишиться директором НАБУ після 16 грудня.

Уряд підготував зміни до закону «Про НАБУ», в якому пропонується дозволити Раді звільняти директора Антикорбюро.

У серпні КСУ визнав неконституційним призначення Ситника у 2015 році. Судді пояснили, президент Петро Порошенко перевищив свої повноваження, оскільки відповідно до Конституції призначення директора НАБУ до його повноважень не входило.