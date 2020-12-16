Сытник остается, а Минюст объяснил юридическую коллизию с НАБУ

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Артем Сытник останется во главе Антикоррупционного бюро и после того, как вступило в силу решение Конституционного суда о неконституционности отдельных положений закона о НАБУ.

Решение Конституционного суда касается полномочий президента, который не должен назначать и увольнять директора НАБУ. КСУ дал Раде три месяца (до 16 декабря), чтобы изменить положение закона.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил план действий по этому поводу. На своей странице в Фейсбук он сообщил, что власть должна вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Министр предлагает сделать это через изменения в Конституцию.

Малюська пояснил, что действующий директор бюро Сытник продолжит работать до дня избрания нового главы НАБУ по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закон о НАБУ), или до 16 апреля 2022 года, когда истечет срок (директор НАБУ назначается на семь лет).

Министр напомнил, что уволить директора Антикорупционного бюро можно при таких условиях: окончание полномочий, смерть, заявление об увольнении по собственному желанию, по результатам аудита Бюро, избрание на другую должность, если директору исполнится 60 лет, по состоянию здоровья, недееспособность, обвинительный приговор, выход из украинского гражданства, вовремя не поданная декларация, долг по выплате алиментов, если директор не может объяснить происхождение активов.

Ранее президент Зеленский заверил послов G7, что Сытник останется директором НАБУ после 16 декабря.

Правительство подготовило изменения в закон «О НАБУ», в котором предлагается разрешить Раде увольнять директора Антикоррбюро.

В августе КСУ признал неконституционным назначение Сытника в 2015 году. Судьи объяснили, что президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, поскольку согласно Конституции назначение директора НАБУ к его полномочиям не входило.