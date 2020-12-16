«Случайное» сбивание самолета МАУ в Иране поставила под сомнение Канада

Авиакатастрофа в Иране. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n147850-sluchaynoe-sbivanie-samoleta-mau-v-irane-postavila-pod-somnenie-kanada.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Иране, во время которой якобы случайно был сбит самолет Международных авиалиний Украины, до сих пор расследуется. Министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань не верит в то, что украинский самолет был сбит из-за человеческой ошибки.

Однако своей версии событий глава иностранного ведомства не озвучивал. Об этом министр заявил в интервью CBC News.

По его словам, Канада не верит в версию Ирана о причинах катастрофы рейса МАУ.

Мы должны дать процессу возможность идти своим чередом. Но хочу сказать, что мы видели, как по самолету были выпущены ракеты, и, по моему мнению, это вызывает много вопросов, — сказал Шампань.

В свою очередь МИД Канады выразило обеспокоенность качеством информации о расследовании катастрофы, предоставленной иранской стороной. Он отметил, что сейчас сложно разобраться в причинах катастрофы, поскольку Иран не предоставляет Канаде доступ к свидетелям, доказательствам и подозреваемым.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский самолет сбили 8 января в столице Ирана двумя ракетами ПВО. Все 176 человек на борту погибли. Спустя несколько дней Иран признал, что их войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.

В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы. Иран обнародовал отчет о причинах катастрофы. В нем говорилось, что комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель. Иран также отказывается сотрудничать с Украиной и тормозит процесс расследования трагедии.