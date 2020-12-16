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Зеленский похвастался благодарностью от детей за ремонт в школе — с критикой пришли ФЛП

Зеленский похвастался благодарностью от детей за ремонт в школе — с критикой пришли ФЛП (ФОТО)

16 дек 2020, 10:22
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Президент Владимир Зеленский 16 декабря в Фейсбук обнародовал поздравления от школьников. Дети в своих письмах благодарили главу государства за визит в учебное заведение, а также за отремонтированную школу.

6-Б с Вербки на Волыни в этом году первым прислал новогодние поздравления. От них уютно и тепло на душе. Все пожелания взаимные! Я обязательно приеду еще, — написал президент.

Зеленский похвастался благодарностью от детей

Зеленский похвастался благодарностью от детей

Это сообщение Зеленского резво начали комментировать ФЛП, которые на этой неделе проводят акции протеста против карантинных ограничений в работе и введения обязательного использования кассовых аппаратов с 2021 года.

Зеленский похвастался благодарностью от детей за ремонт в школе — с критикой пришли ФЛП


Зеленский похвастался благодарностью от детей за ремонт в школе — с критикой пришли ФЛП

Зеленский похвастался благодарностью от детей за ремонт в школе — с критикой пришли ФЛП

Источник: Ракурс


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