Разумков. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n147848-otkazatsya-ot-vakcinacii-reshil-razumkov.html

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Дмитрий Разумков, глава Верховной Рады, заявил, что не будет прививаться от коронавирусной болезни COVID-19. Спикер отметил, что уже перенес инфекцию, а потому имеет антитела.

Однако он добавил, что поддерживает вакцинацию для других людей. Об этом глава ВР рассказал в эфире одного из телеканалов.

По словам Разумкова, есть множество людей, которые нуждаются в вакцинации, а потому должен быть приоритет. Первыми, по мнению спикера, вакцину должны получить военные, медики и педагоги.

Если мы говорим о публичной позиции — я 100% буду поддерживать вакцинацию. Если будет необходимость отдать свою вакцину тем, кому она сегодня более нужна — также здесь не будет каких-то проблем, — сообщил Разумков.

Напомним, ранее мы сообщали, что начало вакцинации от коронавируса в Украине запланировано на начало второго квартала 2021 года. Вакцину от COVID-19 Украина получит бесплатно — глобальный механизм COVAX, который действует под эгидой Всемирной организации здравоохранения, официально одобрил запрос Украины на получение более 8 млн доз вакцины.