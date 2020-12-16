Кресла глав Госгеонадр и Госгеокадастра у Зеленского обменяют на нужные голосования в Раде — нардеп

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Ротация министров в Кабмине освободит кресла глав Госгеонадр и Госгеокадастра. Так, 15 декабря на заседании президентской фракции рассматривался вопрос разъединения министерств и создания Министерства аграрной политики, которое может возглавить нынешний глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

Кроме того, может рассматриваться смена главы Минэкологии на Романа Опимаха, сейчас возглавляющего Госгеонадра. Об этом в Телеграм написал нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Кадровые вопросы выносят после голосования за бюджет-2021. А за сам бюджет было 289 голосов разных фракций и групп. Среди кандидатов есть две неожиданные фамилии: Опимах на Минэкологии и Лещенко на Минагро, — отметил Железняк.

По его словам, обе кандидатуры на министров — являются представителями команды Владимира Зеленского, поэтому «сливать их никто не будет просто так».

Для обоих кандидатов такой «взлет по карьерной лестнице» стал неожиданностью. Для коалициантов из профильных комитетов тем более… Оба кандидата сейчас занимают кресла глав Госгеонадр и Госгеокадастра. Звучит как лакомый ресурс. И в умелых руках лучше, чем должность многих министров, — отметил нардеп.

Железняк предполагает, что спонтанная ротация министров вызвана тем, «что кому-то в Раде обещали новых глав этих двух ведомств».

Надо, не обидев членов своей команды, красиво освободить эти кресла для новых кандидатов? Там земельные паи, там те же разрешения на добычу газа… И назначения не надо через Верховную Раду проводить, — подчеркнул парламентарий.

Он прогнозирует, что ответ на этот вопрос можно будет увидеть в декабрьских назначениях.