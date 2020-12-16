Однополым парам запретили усыновление в Венгрии

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Ракурс

Однополым парам запретили усыновлять детей в Венгрии. Об этом говорится в поправках в Конституцию страны, которые приняли по инициативе премьера Виктора Орбана.

Усыновить ребенка в Венгрии могут только супружеские пары (речь идет о мужчине и женщине, которые находятся в браке), а исключения сделают только для одиноких родственников ребенка, сообщает BBC.

В Венгрии запрещены однополые браки. Ранее усыновить ребенка мог один из партнеров, если бы подал заявление самостоятельно. Сейчас и это исключение отменили.

В Конституции Венгрии теперь указано, что семья основана на браке и отношениях между родителями и детьми — женщиной и мужчиной. В Основном Законе этой страны указали также, что семья воспитывает детей в «консервативном духе и на основе христианской культуры».

Орбан предложил изменить Конституцию еще в 2010 году.

Введение новых правил правозащитники уже назвали «черным днем ​​для ЛГБТ-сообщества Венгрии» и «темным днем ​​для прав человека».

«Ракурс» сообщал о том, что в Брюсселе на секс-вечеринке поймали за нарушение карантина депутата из партии Орбана «Фидес» — 59-летнего Йозефа Саера.

Между тем мэрию Парижа, которую возглавляет Анна Идальго, оштрафовали на 90 тыс. евро за дискриминацию мужчин. В городском совете 11 женщин и 5 мужчин, а соотношение между ними не должно превышать 60/40. В мэрии Парижа сейчас 69% женщин.

В правительстве отметили, что этот показатель значительно способствует «феминизации должностей в высшем руководстве и менеджменте города».

Идальго возглавляет Париж с 2018 года. Она стала первой женщиной на этом посту.