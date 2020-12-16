Принц Гарри и Меган Маркл заключили новый многомиллионный контракт — детали

https://racurs.ua/n147845-princ-garri-i-megan-markl-zakluchili-novyy-mnogomillionnyy-kontrakt-detali.html

Ракурс

Принц Гарри и его жена Меган Маркл начнут записывать подкасты для интернет-сервиса потокового аудио, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции, Spotify. Пара планирует продюсировать и вести собственные шоу в рамках проектов своей компании Archewell Audio.

Об этом 16 декабря пишет Daily Mail.

Соответствующий контракт Spotify заключил с компанией Archewell Studio, которую основали Гарри и Меган. Этот контракт будет эксклюзивным и многолетним. 15 декабря на странице компании в Spotify был опубликован трейлер, в котором Гарри и Меган призвали подписываться на них. Они анонсировали выпуск специального рождественского подкаста, а полноценные выпуски начнут записывать в 2021 году.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл составили требования к гонорару за одно выступление (минимальная стоимость 250 тыс. долл). Гарри и Меган также хотят, чтобы их информировали, кто будет приглашать их на сцену и кто ранее выступал на мероприятиях, в которых они будут участвовать.

Как сообщал «Ракурс» ранее, британский принц Гарри и его жена Меган подписали долгосрочный контракт с американской медиа-компанией Netflix. Они создали продюсерскую компанию, которая будет выдавать документальные фильмы и сериалы, а также художественные фильмы и детские программы.