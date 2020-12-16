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Коронавирус обновил рекорд по числу госпитализаций — данные Минздрава

Коронавирус обновил рекорд по числу госпитализаций — данные Минздрава (ИНФОГРАФИКА)

16 дек 2020, 08:32
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 декабря обнаружили у более чем 10 тыс. человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 919 тыс. украинцев.

10 тыс. 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников, — сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 3 тыс. 242 человека;

  • летальных случаев — 264;

  • выздоровели — 12 тыс. 549 человек;

  • осуществлено тестирование — 63 тыс. 445 пациентов.

За все время пандемии в Украине заболели 919,7 тыс. человек, а выздоровели — свыше полумиллиона. К сожалению COVID-19 унес жизни 15 тыс. 744 человек.

Динамика коронавируса в Украине / СНБО

Динамика коронавируса в Украине / СНБО

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве — 1 тыс. 858,

  • Одесской области — 861,

  • Запорожской области — 801,

  • Киевской области — 705,

  • Львовской области — 600.


Три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни, — напомнил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 73,4 млн человек. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, число летальных исходов возросло до 1,63 млн.

Источник: Ракурс


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