Коронавирус обновил рекорд по числу госпитализаций — данные Минздрава

https://racurs.ua/n147844-koronavirus-obnovil-rekord-po-chislu-gospitalizaciy-dannye-minzdrava-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 декабря обнаружили у более чем 10 тыс. человек. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 919 тыс. украинцев.

10 тыс. 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболел 501 ребенок и 579 медработников, — сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 3 тыс. 242 человека;

летальных случаев — 264;

выздоровели — 12 тыс. 549 человек;

осуществлено тестирование — 63 тыс. 445 пациентов.

За все время пандемии в Украине заболели 919,7 тыс. человек, а выздоровели — свыше полумиллиона. К сожалению COVID-19 унес жизни 15 тыс. 744 человек.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве — 1 тыс. 858,

Одесской области — 861,

Запорожской области — 801,

Киевской области — 705,

Львовской области — 600.



Три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни, — напомнил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились уже более 73,4 млн человек. По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, число летальных исходов возросло до 1,63 млн.