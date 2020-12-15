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Психоэмоциональное состояние медиков может страдать в условиях ликвидации пандемии и требует особого внимания как для безопасности их самих, так и для обеспечения эффективной работы и помощи населению. Как выстоять в борьбе с коронавирусом? Важно знать и вовремя замечать у себя проявления стресса. Забота в первую очередь о себе и специальные техники управления стрессом могут уменьшить негативные последствия, помочь поддержать работоспособность. Следует знать, куда обратиться и как получить дополнительную помощь в случае необходимости.

Об исследовании психоэмоционального состояния медицинских работников и специальных техниках управления стрессом — врач-психиатр, доктор медицинских наук, директор Института психиатрии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Ирина Пинчук.

Что показало исследование психоэмоционального состояния медиков

Институт психиатрии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в апреле-мае 2020 года провел первый этап исследования психоэмоционального состояния медиков, цель которого — изучить отношение медицинских работников к пандемии, определить стрессовые факторы и способ справиться со стрессом врачей, медицинских сестер и других медицинских работников во время пандемии COVID-19. В онлайн-опросе, проведенном в начале карантинных мероприятий в стране, приняли участие 1700 медиков из всех регионов Украины. Первые данные были озвучены на основании ответов 1100 респондентов.

Как медики воспринимают риски? Предварительный анализ результатов онлайн-анкетирования показал особенности реагирования медицинских работников на ситуацию в связи с COVID-19 и позволил выделить значимые для большинства респондентов факторы, а именно — эмоциональный (тревожность, страх) и поведенческий (ограничение контактов с пациентами с COVID-19). Почти 60% старались соблюдать меры личной безопасности путем уменьшения контактов с пациентами с COVID-19, в том числе потенциальными. Почти половина опрошенных испытывали тревогу и страх. Каждый третий респондент столкнулся с тем, что окружающие избегают его именно по той причине, что он может иметь контакт с COVID-19.

Также в ходе исследования были получены ответы медицинских работников на вопросы об оценке рисков, связанных с распространением, заражением и смертью от COVID-19. Согласно этим данным, еще в начале введения карантинных мер большинство респондентов (65,8%) серьезной угрозой считали распространение SARS-CoV-2. Риск заражения коронавирусом оценивают как высокий почти половина медицинских работников (48,0%). Такую же высокую оценку риска умереть от COVID-19 дали 16,5% опрошенных, умеренную — 39,8%, при этом не смогли определиться с ответом 16,2% респондентов, что на тот момент было обусловлено недостатком объективной информации в мире о последствиях заражения этим типом вируса.

Обращает на себя внимание очень незначительное число лиц, не придающих большого значения как угрозе распространения, так и риску заражения коронавирусом (2,2 и 5,5% соответственно). Этот факт в целом свидетельствует об эпидемиологической настороженности медицинских работников и их адекватной оценке ситуации, сложившейся в стране в связи с пандемией.

Что больше всего вызывает стресс у медиков? Почти каждый второй ответил, что это угроза передачи коронавирусной инфекции своим родственникам, пожилым родителям и друзьям. 47,8% опрошенных переживали из-за отсутствия и недостаточности средств индивидуальной защиты (СИЗ). Для 47,6% наибольший стресс — видеть, как умирают их пациенты. Следует также отметить, что 43,7% респондентов отметили низкую эффективность СИЗ.

Полученные украинскими учеными данные коррелируют с исследованиями в Китае. Почти половина опрошенных китайских медиков испытывали депрессию, 45% — тревогу, 36% страдали бессонницей, у 73% были симптомы, связанные со стрессом.

Факторы, помогающие справиться со стрессом. На первом месте медицинские работники в Украине (59%) отметили отсутствие заражения у близких. 52% акцентировали на отсутствии больных среди персонала. Для каждого второго медика важный фактор — выздоровление пациентов.

Помогает ли медикам преодолеть стресс финансовая компенсация? По результатам первого этапа исследования, 35% респондентов считают, что дополнительная денежная компенсация не помогает преодолеть стресс. 25,9% ответили, что частично помогает. Почти каждый пятый медик не определился с ответом. 18,7% указали, что именно финансовая составляющая способствует преодолению стресса.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что материальное стимулирование в начале пандемии не имело безусловного приоритета. На первом плане у большинства медиков, несмотря на все риски, — выполнение их профессиональных обязанностей.

В сентябре этого года сотрудники нашего Института психиатрии КНУ имени Тараса Шевченко решили повторить онлайн-опрос медиков, сейчас анкеты находятся на статистической обработке. Так что скоро узнаем, как изменилась ситуация через полгода после первого исследования.

Забота о себе и коллегах во время пандемии — не роскошь, а ваша ответственность

Увидев результаты исследований и учитывая мировую тенденцию, что медики нуждаются в особом внимании и поддержке, Всемирная организация здравоохранения предоставила тренинговые материалы и учебную программу для медицинских работников Украины. Программа состоит из нескольких модулей. Первый предназначен для руководителей учреждений здравоохранения, его цель — повысить их осведомленность об аспектах психического здоровья. Второй модуль для медицинских работников помогает научиться распознавать психосоциальные потребности населения, предоставлять соответствующую помощь и поддержку пациентам во время подготовки, пандемии и преодоления последствий. На третьем модуле учат заботиться о собственном благополучии, распознавать симптомы, связанные со стрессом, и использовать стратегии самопомощи во время пандемии.

Все мы родом из Советского Союза, нас не учили заботиться о себе. Сегодня эту стратегию надо менять. Нужно научиться быть здоровыми эгоистами. Ведь именно забота о себе может быть не только полезной для нас самих, но и позитивной для людей, которым врачи оказывают помощь.

Четвертая часть этой программы — рабочая встреча с руководителями уже после тренинга, где они делятся опытом, что именно сделали в своих медицинских учреждениях. Интересно, что именно простые вещи помогают преодолевать стресс. В некоторых больницах уже сегодня появились отдельные комнаты для отдыха медицинского персонала, где можно сделать хотя бы небольшие перерывы в работе. Где-то ввели гибкий график работы для персонала. В других — сократили график дежурства. Некоторые главные врачи (не все, пока их не так много) поняли, что они должны говорить со своими сотрудниками. Во время тренингов руководителям медучреждений рассказывают, что они должны быть благодарны своим работникам, которые находятся сегодня на передовой и выполняют важнейшую работу. Кажется, это незначительные вещи, но они очень значимы.

Летом такие учения были проведены в 100 медицинских учреждениях из 11 областей (75% из них — учреждения первичного звена). С сентября до конца года продолжается второй этап, в котором принимают участие 200 медицинских учреждений из 15 областей.

Чему может научить тренинг?

Если медицинские работники хотят помочь другим, надо в первую очередь заботиться о себе! Следует понимать, что забота о себе (и о коллегах) в настоящее время — не роскошь, а наша ответственность.

Все мы можем отдавать только то, что имеем сами, поэтому надо защищать себя, свое физическое и психическое здоровье, чтобы лучше помочь другим. Медработнику следует подготовить себя для работы с людьми с коронавирусной инфекцией.

Стресс как стратегия борьбы

Сегодня очень часто можно услышать, что нынешняя ситуация уникальна и беспрецедентна. Но те стратегии борьбы со стрессом, которые мы успешно использовали в прошлом, могут пригодиться и сейчас. Что именно может помочь? Обычные вещи, а именно: заботьтесь о своих базовых потребностях — отдыхе, сне, здоровом питании, физической активности, связи с семьей и друзьями; избегайте вредных стратегий борьбы со стрессом — употребления алкоголя, психоактивных веществ, а также азартных игр. Занимайтесь любимым или значимым занятием каждый день! Возобновите ежедневные рутинные занятия и не отказывайтесь от них.

В исследовании психоэмоционального состояния медиков во время пандемии ученые обратили внимание, что именно поддержка коллег в коллективах является очень позитивным фактором, останавливающим стресс. Отсутствие поддержки, наоборот, — весомый фактор стресса. Очень важно интересоваться самочувствием у наших коллег. Не менее важно разрешить коллегам поинтересоваться состоянием нашего здоровья. Мы должны найти способы поддерживать друг друга, научиться осмысливать пережитое и понимать, что нам удалось сделать хорошо, а что не очень, а также трезво оценивать пределы наших возможностей в сложившихся обстоятельствах. Мы должны находить время для отдыха и осознания происходящего и пережитого. Надо уметь отдавать должное себе за все сделанное и научиться поддерживать других, даже если их помощь была незначительной.

Тревогу вызывают непонимание и отсутствие контроля над той или иной ситуацией. Мы должны научиться разграничивать аспекты, которые не можем контролировать и на которые в состоянии влиять. Круги контроля могут помочь в этом случае. Например, мы можем контролировать то, как разговариваем с другими; как соблюдаем меры по защите от инфекции, какую информацию получаем и когда. Вне нашего контроля (мы не можем влиять на это, но, как правило, заостряем внимание именно на этих ситуациях) — распространение слухов, потеря кем-то работы, чья-то смерть от COVID-19, реакция правительства на пандемию и его действия. Если это все разграничить, мы снизим уровень тревоги и стресса.

Сегодня существует ряд специальных техник управления стрессом, таких как дыхание животом или мышечная релаксация; техника «заземления» при чрезмерных эмоциях; дистанцирование от негативных мыслей (как «спрыгнуть с крючка» негативных мыслей и эмоций); медитация и майндфулнес, другие.

Например, майндфулнес означает, что вы сосредотачиваете все свое внимание на чем-то полностью в данный момент, здесь и сейчас, слушая музыку, или дыша, или гуляя, или выпивая утренний кофе («кофейный» майндфулнес). Полностью сконцентрируйтесь, когда пьете чай или кофе. Посмотрите на свой напиток с интересом, так, как будто вы его никогда раньше не видели. Заметьте цвет и почувствуйте аромат. Пейте небольшими глотками. Подержите напиток во рту и почувствуйте вкус. Старайтесь пить как можно медленнее, замечайте температуру напитка. Почувствуйте напряжение мышц в горле, когда глотаете напиток. Заметьте, как постепенно вкус меняется. Выпивайте каждый глоток таким образом, помня и ощущая вкус. И каждый раз, когда вы будете отвлекаться на мысли и эмоции, возвращайте внимание к своему напитку.

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С конца марта 2020 года в Украине работает горячая линия «Стоп, Паніка», которая оказывает бесплатную психологическую поддержку нашим гражданам, находящимся в состоянии психологического напряжения в связи с самоизоляцией и карантином. Это объединение волонтеров, которое действует в рамках собственных возможностей и своего желания по инициативе Института психиатрии КНУ имени Тараса Шевченко, Института развития гражданского общества имени Голды Меир и при поддержке Ассоциации психиатров Украины и Украинской ассоциации психологов. Основная цель консультативной работы — снятие признаков психологической нестабильности и тревоги, преодоление панических настроений и неуверенности в завтрашнем дне и т.п. Получить помощь можно по тел. 0 800 502 931.

