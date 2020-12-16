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Коронавірус оновив рекорд за кількістю госпіталізацій — дані МОЗ

Коронавірус оновив рекорд за кількістю госпіталізацій — дані МОЗ (ІНФОГРАФІКА)

16 гру 2020, 08:32
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Коронавірус в Україні станом на ранок 16 грудня виявили у понад 10 тис. осіб. Загалом з початку пандемії COVID-19 інфікувалися 919 тис. українців.

10 тис. 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема, захворіла 501 дитина та 579 медпрацівників, — повідомив у Фейсбук міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 3 тис. 242 особи;

  • летальних випадків — 264;

  • одужало — 12 тис. 549 осіб;

  • здійснено тестувань — 63 тис. 445.

За весь час пандемії в Україні захворіло 919,7 тис. осіб. Одужало понад півмільйона. На жаль COVID-19 забрав життя 15 тис. 744 осіб.

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Києві — 1 тис. 858,

  • Одеській області — 861,

  • Запорізькій області — 801,

  • Київській області — 705,

  • Львівській області — 600.


Три прості правила протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук — рятують життя, — нагадав Степанов.

Нагадаємо, станом на ранок середи у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися вже понад 73,4 млн осіб. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, кількість померлих зросла до 1,63 млн осіб.

Джерело: Ракурс


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