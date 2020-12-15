Під час акції протесту в Києві, фото: Андрій Смолій

https://racurs.ua/ua/n147843-protesty-na-maydani-policiya-vidkryla-provadjennya-cherez-grupu-netverezyh-cholovikiv.html

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У Києві сьогодні, 15 грудня, розпочалася акція протесту руху SaveФОП, учасники котрої вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень, запланованих на січень.

Учасники мітингу спробували встановити намети, які кинулися демонтувати поліцейські, що призвело до сутичок. Прес-служба Нацполіції заявляє про постраждалих під час цього інциденту правоохоронців.

У поліції наголошують, що організатори акції у повідомленні про її проведення не вказували про встановлення наметів на Майдані Незалежності у Києві.

Зважаючи на це, правоохоронці демонтували їх, — зазначають у відомстві.

Прес-служба поліції зазначає, що під час цих дій виникла штовханина,

Згодом група нетверезих чоловіків нанесла тілесні ушкодження трьом поліцейським. Їх із розбитими обличчями та забоями тіла госпіталізували, — наголошують у відомстві.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Встановлюються особи правопорушників, — зазначають у поліції.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомляли про кілька десятків правоохоронців, які отримали хімічні опіки очей під час сутичок у центрі Києва 15 грудня.