Рінат Ахметов, фото: «Олигарх Медиа»

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Антимонопольний комітет оштрафував енергетичну компанію ДТЕК на 275,2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

На думку Антимонопольного комітету, ДТЕК зловживав монопольним становищем на так званому Бурштинському енергоострові — від'єднаній від решти України енергосистемі на заході країни, розташованій в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

«ДТЕК Західенерго» виробляє близько 90% електроенергії у цій зоні.

Зазначається, що відповідне розслідування Антимонопольного комітету охопило період з липня по жовтень 2019 року.

В результаті комітет встановив, що «ДТЕК Західенерго», починаючи з 29 липня 2019 року, зменшувало в заявках на продаж електричної енергії у сегменті «ринок на добу наперед» (РДН) обсяги запропонованої електричної енергії в години мінімального навантаження.

Це призвело до зростання обсягів продажів АТ «ДТЕК Західенерго» електричної енергії у сегменті «балансуючий ринок» за більш високими цінами, — зазначають у відомстві.

Крім того, зазначають у комітеті, компанія встановлювала в заявках на продаж електричної енергії на РДН завищені та економічно необґрунтовані ціни в години максимального навантаження.

Хоча Бурштиновий енергоострів від'єднаний від решти України, він має зв’язок з енергомережами Євросоюзу. Однак компанія «Д.Трейдінг», яка здійснює торгівлю електроенергією, обмежувала доступ імпортованої електроенергії з території Словаччини в цю зону, викуповувавши більшу частину пропускної здатності.

Такі дії сприяли збереженню високої частки ДТЕК на енергоринку регіону, що дозволяло зловживати монопольним становищем, вважають у комітеті.

Вигоду від цих дій отримало і саме ТОВ «Д.Трейдінг», встановлюючи в двосторонніх договорах прив’язку цін на електричну енергію до цін, які сформувалися на РДН, — зазначають у відомстві.



Постраждалими від таких дій енергетичних компаній виявилися всі, хто живе або працює на території енергоострова, — наголошують в Антимонопольному комітеті.

У ДТЕК вже відреагували на це рішення Антимонопольного комітету, заявивши, що незгодні з ним і подаватимуть до суду.