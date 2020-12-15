Ринат Ахметов, фото: «Олигарх Медиа»

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Антимонопольный комитет оштрафовал энергетическую компанию ДТЭК на 275,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению Антимонопольного комитета, ДТЭК злоупотреблял монопольным положением на так называемом Бурштынском энергоострове — отсоединенной от остальной Украины энергосистеме на западе страны, расположенной в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.

«ДТЭК Западэнерго» производит около 90% электроэнергии в этой зоне.

Отмечается, что соответствующее расследование Антимонопольного комитета охватило период с июля по октябрь 2019 года.

В результате комитет установил, что «ДТЭК Западэнерго», начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте «рынок на сутки вперед» (РДН) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки.

Это привело к росту объемов продаж АО «ДТЭК Западэнерго» электрической энергии в сегменте «балансирующий рынок» по более высоким ценам, — отмечают в ведомстве.

Кроме того, подчеркивают в комитете, компания устанавливала в заявках на продажу электрической энергии на РДН завышеные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки.

Хотя Бурштынский энергоостров отсоединен от остальной Украины, он имеет связь с энергосетями Евросоюза. Однако компания «Д.Трейдинг», которая осуществляет торговлю электроэнергией, ограничивала доступ импортируемой электроэнергии с территории Словакии в эту зону, выкупая большую часть пропускной способности.

Такие действия способствовали сохранению высокой доли ДТЭК на энергорынке региона, что позволяло злоупотреблять монопольным положением, считают в комитете.

Выгоду от этих действий получило и само ООО «Д.Трейдинг», устанавливая в двусторонних договорах привязку цен на электрическую энергию к ценам, которые сформировались на РДН, — отмечают в ведомстве.



Пострадавшими от таких действий энергетических компаний оказались все, кто живет или работает на территории энергоострова, — подчеркивают в Антимонопольном комитете.

В ДТЭК уже отреагировали на это решение Антимонопольного комитета, заявив, что не согласны с ним и будут подавать в суд.