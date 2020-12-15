Під час протестів на Майдані Незалежності, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n147834-protesty-na-maydani-policiya-znesla-namety-mitynguvalnykiv-video.html

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У Києві на Майдані Незалежності, де сьогодні, 15 грудня, відбувається акція протесту SaveФОП, учасники котрої вимагають скасування заборони на підприємницьку діяльність при введенні жорстких карантинних обмежень у січні, встановили намети.

Раніше учасники протестів встановили на Майдані намети, поліція почала їх забирати, мотивуючи це тим, що вони встановлені без погодження, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Зазначається, що силовики здійснили несподівану атаку з боку вулиці Інститутської.

Під час сутички мітингарі кидали у бік правоохоронців палиці, петарди та інші предмети, а також знімали з них каски, повідомляє видання «Громадське».

Зі свого боку, поліція розпиляла у сторону протестувальників сльозогінний газ.

Нагадаємо, у поліції заявляють про кілька десятків постраждалих під час сьогоднішніх сутичок з мітингувальниками правоохоронців.