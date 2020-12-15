Во время протестов на Майдане Независимости, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n147834-protesty-na-maydane-policiya-snesla-palatki-mitinguuschih-video.html

Ракурс

В Киеве на Майдане Независимости, где сегодня, 15 декабря, проходит акция протеста SaveФОП, участники которой требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений в январе, установили палатки.

Ранее участники протестов установили на Майдане палатки, полиция начала их забирать, мотивируя это тем, что они установлены без согласования, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что силовики провели неожиданную атаку со стороны улицы Институтской.

Во время схватки митингующие бросали в сторону правоохранителей палки, петарды и другие предметы, а также снимали с них каски, сообщает издание «Громадське».

Со своей стороны, полиция распилила в сторону протестующих слезоточивый газ.

Напомним, в полиции заявляют о нескольких десятках пострадавших во время сегодняшних столкновений с митингующими правоохранителей.