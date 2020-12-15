Во время акции протеста в Киеве, фото: Андрей Смолий

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В Киеве сегодня, 15 декабря, началась акция протеста движения SaveФОП, участники которой требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений, запланированных на январь.

Участники митинга попытались установить палатки, которые бросились демонтировать полицейские, что привело к столкновениям. Пресс-служба Нацполиции заявляет о пострадавших во время этого инцидента правоохранителях.

В полиции подчеркивают, что организаторы акции в сообщении о ее проведении не указывали об установлении палаток на Майдане Независимости в Киеве.

Учитывая это, правоохранители демонтировали их, — отмечают в ведомстве.

Пресс-служба полиции отмечает, что во время этих действий возникла толкотня,

Впоследствии группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали, — подчеркивают в ведомстве.

По этому инциденту открыто уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Устанавливаются личности правонарушителей, — отмечают в полиции.

Напомним, ранее в полиции сообщали о нескольких десятках правоохранителей, получивших химические ожоги глаз во время столкновений в центре Киева 15 декабря.