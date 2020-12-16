Принц Гаррі та Меган Маркл уклали новий багатомільйонний контракт — деталі

https://racurs.ua/ua/n147845-prync-garri-ta-megan-markl-uklaly-novyy-bagatomilyonnyy-kontrakt-detali.html

Ракурс

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл почнуть записувати подкасти для інтернет-сервісу потокового аудіо, що дозволяє легально й безкоштовно прослуховувати музичні композиції, Spotify. Пара продюсуватиме та вестиме власні шоу в рамках проектів власної компанії Archewell Audio.

Про це 16 грудня пише Daily Mail.

Відповідну угоду Spotify уклав із компанією Archewell Studio, яку заснували Гаррі та Меган. Цей контракт буде ексклюзивним і багаторічним. 15 грудня на сторінці компанії у Spotify опублікували трейлер, на якому Гаррі та Меган закликають підписуватися на них. Вони анонсували випуск спеціального різдвяного подкасту, а повноцінні випуски почнуть записувати у 2021 році.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі та Меган Маркл склали вимоги щодо гонорару за один виступ (мінімальна вартість 250 тис. дол). Гаррі та Меган також бажають, щоб їх інформували, хто буде запрошувати їх на сцену та хто раніше виступав на заходах, у яких вони братимуть участь.

Як повідомляв «Ракурс» раніше, британський принц та Меган Маркл підписали довготривалий контракт із американською медіа-компанією Netflix. Вони створили продюсерську компанію, яка вироблятиме документальні фільми та серіали, а також художні фільми та дитячі програми.