Одностатевим парам заборонили усиновлення в Угорщині

https://racurs.ua/ua/n147846-odnostatevym-param-zaboronyly-usynovlennya-v-ugorschyni.html

Ракурс

Одностатевим парам заборонили усиновлювати дітей в Угорщині. Про це йдеться у поправках до Конституції країни, які прийняли за ініціативи прем'єра Віктора Орбана.

Всиновити дитину в Угорщині можуть тільки подружні пари (йдеться про чоловіка і жінку, які перебувають у шлюбі), а винятки зроблять тільки для одиноких родичів дитини, повідомляє BBC.

В Угорщині заборонені одностатеві шлюби. Раніше всиновити дитину міг один із партнерів, якби подав заяву самостійно. Нині й цей виняток скасували.

В Конституції Угорщини тепер вказано, що сімʼя заснована на шлюбі та відносинах між батьками та дітьми — жінкою та чоловіком. В Основному Законі цієї країни вказали також, що родина виховує дітей в «консервативному дусі та на основі християнської культури».

Орбан запропонував провести зміни до Конституції ще у 2010 році.

Запровадження нових правил правозахисники вже назвали «чорним днем для ЛГБТ-спільноти Угорщини» і «темним днем для прав людини».

«Ракурс» повідомляв про те, що у Брюсселі на секс-вечірці зловили за порушення карантину депутата з партії Орбана «Фідес» — 59-річного Йозефа Саєра.

Тим часом мерію Парижу, яку очолює Анна Ідальго, оштрафували на 90 тис. євро за дискримінацію чоловіків — у міській раді 11 жінок і 5 чоловіків. За законом співвідношення між ними не повинно перевищувати 60/40, а в мерії Парижу жінок 69%.

В уряді зазначили, що цей показник значно сприяє «фемінізації посад у вищому керівництві та менеджменті міста».

Ідальго очолює Париж від 2018 року. Вона стала першою жінкою на цій посаді.