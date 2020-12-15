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В составе правительства возможны изменения, фото: пресс-служба Кабмина
Лещенко, Витренко, Лапутина — в «Слуге народа» назвали кандидатуры на новых министровhttps://racurs.ua/n147837-leschenko-vitrenko-laputina-v-sluge-naroda-nazvali-kandidatury-na-novyh-ministrov.htmlРакурс
Кабинет министров Украины может претерпеть изменения в своем составе.
Фракция монобольшинства «Слуга народа» сегодня, 15 декабря, планирует на своем заседании рассмотреть несколько кандидатур. Об этом народный депутат Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, планируется рассмотреть такие кандидатуры:
- на должность первого вице-премьера, министра энергетики — Юрия Витренко:
- на должность министра образования и науки — Сергея Шкарлета;
- на должность министра по делам ветеранов — Юлию Лапутину.
Также могут рассмотреть вопрос разъединения министерств и создания Министерства аграрной политики. Это ведомство может возглавить Роман Лещенко.
Кроме того, может рассматриваться изменение главы Минэкологии на Романа Опимаха.
Также о планах властей рассмотреть указанные кандидатуры на должности в министерствах сообщил в своем Telgeram-канале народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк.
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