В составе правительства возможны изменения, фото: пресс-служба Кабмина

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Кабинет министров Украины может претерпеть изменения в своем составе.

Фракция монобольшинства «Слуга народа» сегодня, 15 декабря, планирует на своем заседании рассмотреть несколько кандидатур. Об этом народный депутат Александр Качура сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, планируется рассмотреть такие кандидатуры:

на должность первого вице-премьера, министра энергетики — Юрия Витренко:

на должность министра образования и науки — Сергея Шкарлета;

на должность министра по делам ветеранов — Юлию Лапутину.

Также могут рассмотреть вопрос разъединения министерств и создания Министерства аграрной политики. Это ведомство может возглавить Роман Лещенко.

Кроме того, может рассматриваться изменение главы Минэкологии на Романа Опимаха.

Также о планах властей рассмотреть указанные кандидатуры на должности в министерствах сообщил в своем Telgeram-канале народный депутат из «Голоса» Ярослав Железняк.