У складі уряду можливі зміни, фото: прес-служба Кабміну

https://racurs.ua/ua/n147837-leschenko-vitrenko-laputina-u-sluzi-narodu-nazvaly-kandydatury-na-novyh-ministriv.html

Ракурс

Кабінет міністрів України може зазнати змін у своєму складі.

Фракція монобільшості «Слуга народу» сьогодні, 15 грудня, планує на своєму засідання розглянути кілька кандидатур. Про це народний депутат Олександр Качура повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, планують розглянути такі кандидатури:

на посаду першого віце-прем'єра, міністра енергетики — Юрія Вітренка:

на посаду міністра освіти та науки — Сергія Шкарлета;

на посаду міністра у справах ветеранів — Юлію Лапутіну.

Також можуть розглянути питання роз'єднання міністерств та створення Міністерства аграрної політики. Це відомство може очолити Роман Лещенко.

Крім того, може розглядатися зміна очільника Мінекології на Романа Опімаха.

Також про плани влади розглянути вказані кандидатури на посади в міністерствах повідомив у своєму Telgeram-каналі народний депутат із «Голосу» Ярослав Железняк.