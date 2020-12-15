Верховна Рада ухвалила бюджет на 2021 рік, фото: Сергій Ковальчук

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Ракурс

Держбюджет на 2021 сьогодні в другому читанні та в цілому ухвалила Верховна Рада.

Згідно з процедурою, голосування відбулося спочатку в другому читанні. У другому читанні проект бюджету підтримали 290 народних обранців, за бюджет в цілому проголосували 289 нардепів. Про це повідомляється на сайті Ради.

Голоси за бюджет під час остаточного голосування віддали такі депутатські групи та фракції:

«Слуга народу» — 225 голосів;

«Батьківщина» — 12 голосів;

«Довіра» — 20 голосів;

«За майбутнє" - 21 голос;

позафракційні — 11 голосів.

Фракції „Голос“, „Європейська солідарність“ та ОПЗЖ не дали жодного голосу.

Money — connecting people)», — прокоментував у своєму Telegram-каналі результати голосування народний депутат Ярослав Железняк з «Голосу».

На думку депутата Олексія Гончаренка з опозиційної фракції «Європейська солідарність», результати цього голосування свідчать про формування у парламенті так званої «широкої коаліції».

Бюджет прийнято, таки нова ширка, — заявив Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Вітаю з новим бюджетом на 2021 рік і новою коаліцією в парламенті. Слугам банально забракло голосів, але деякі фракції їм з готовністю допомогли», — заявив на своїй сторінці у Фейсбуці екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні, 15 грудня, внесла зміни до Бюджетного кодексу.