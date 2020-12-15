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Погода в Україні 16 грудня буде хмарною, вранці прогнозують туман, фото — nn.by
Ожеледиця та сніг — погода в Україні на 16 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n147835-ojeledycya-ta-snig-pogoda-v-ukrayini-na-16-grudnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 16 грудня буде переважно хмарною, в східних областях очікується сніг.
У північних і західних областях вночі та вранці прогнозується туман, видимість становитиме 200−500 м. На дорогах країни утвориться ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 4−10 м/с. У північних і центральних областях вночі прогнозується від 1° до 3° морозу, вдень температура повітря складе від 1° до 3° вище нуля.
На заході температура повітря вночі складе від 1° морозу до 1° тепла, вдень стовпчики термометрів будуть коливатися в межах 2−5° вище нуля.
У східній частині вночі очікується до 2° до 3° морозу, вдень — від 2° нижче нуля до 1° тепла. На півдні країни вночі прогнозується 1−2° морозу, вдень повітря прогріється до 0−1° тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода у Києві завтра очікується без опадів. Вночі та вдень температура повітря прогнозується від 1° морозу до 1° тепла за Цельсієм.
Погода в Харкові 16 грудня буде мокрий сніг з дощем. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° із позначкою мінус, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Погода в Одесі завтра очікується без істотних опадів. Температура повітря вночі прогнозується 0−2° тепла, а вдень обіцяють від 1° до 3° вище нуля.
Погода у Львові завтра буде хмарною, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° нижче нуля, а вдень обіцяють 3−5° тепла.
Погодні умови в Карпатах 16 грудня очікуються без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° морозу, а вдень обіцяють від 1°до 4° тепла.
Геомагнітна обстановка в Україні 16 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що погода в Україні і світі різко теплішає з кожним роком. Листопад у 2020 році вдруге побив температурний рекорд за період спостереження з 1880 року.
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