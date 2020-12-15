Погода в Україні 16 грудня буде хмарною, вранці прогнозують туман, фото — nn.by

https://racurs.ua/ua/n147835-ojeledycya-ta-snig-pogoda-v-ukrayini-na-16-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 16 грудня буде переважно хмарною, в східних областях очікується сніг.

У північних і західних областях вночі та вранці прогнозується туман, видимість становитиме 200−500 м. На дорогах країни утвориться ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 4−10 м/с. У північних і центральних областях вночі прогнозується від 1° до 3° морозу, вдень температура повітря складе від 1° до 3° вище нуля.

На заході температура повітря вночі складе від 1° морозу до 1° тепла, вдень стовпчики термометрів будуть коливатися в межах 2−5° вище нуля.

У східній частині вночі очікується до 2° до 3° морозу, вдень — від 2° нижче нуля до 1° тепла. На півдні країни вночі прогнозується 1−2° морозу, вдень повітря прогріється до 0−1° тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві завтра очікується без опадів. Вночі та вдень температура повітря прогнозується від 1° морозу до 1° тепла за Цельсієм.

Погода в Харкові 16 грудня буде мокрий сніг з дощем. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° із позначкою мінус, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Погода в Одесі завтра очікується без істотних опадів. Температура повітря вночі прогнозується 0−2° тепла, а вдень обіцяють від 1° до 3° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде хмарною, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° нижче нуля, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погодні умови в Карпатах 16 грудня очікуються без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° морозу, а вдень обіцяють від 1°до 4° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що погода в Україні і світі різко теплішає з кожним роком. Листопад у 2020 році вдруге побив температурний рекорд за період спостереження з 1880 року.