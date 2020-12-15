огода в Украине 16 декабря будет облачной, утром прогнозируется туман, фото — nn.by

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Ракурс

Погода в Украине 16 декабря удержится преимущественно облачная, в восточных областях ожидается снег.

В северных и западных областях ночью и утром прогнозируется туман, видимость составит 200−500 м. На дорогах страны образуется гололедица.

Ветер сменных направлений, 4−10 м/с. В северных и центральных областях ночью прогнозируется от 1° до 3° мороза, днем температура воздуха составит от 1° до 3° выше нуля. На западе температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, днем столбики термометров будут показывать в пределах 2−5° выше нуля.

В восточной части ночью ожидается от 2° до 3° мороза, днем — от 2° ниже нуля до 1° тепла. На юге страны ночью прогнозируется 1−2° мороза, днем воздух прогреется до 0−1° тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве завтра ожидается без осадков. Ночью и днем температура воздуха прогнозируется от 1° мороза до 1° тепла по Цельсию.

Погода в Харькове 16 декабря будет мокрый снег с дождем. Температуру воздуха ночью прогнозируют 0−2° с отметкой минус, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Одессе завтра ожидается без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем от 1° до 3° тепла.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет облачной, без осадков. Температура воздуха ночью прогнозируется 0−2° ниже нуля, а днем обещают 3−5° выше нуля.

Погодные условия в Карпатах 16 декабря ожидаются без осадков. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем от 1° до 4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что погода в Украине и мире резко теплеет с каждым годом. Ноябрь в 2020 году во второй раз побил температурный рекорд за период наблюдения с 1880 года.