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Ракурс
Бюджет-2021 приняла Верховная Рада

Бюджет-2021 приняла Верховная Рада

15 дек 2020, 18:18
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Государственный бюджет на 2021 год приняла Верховная Рада — главную смету Украины народные депутаты согласовали во время пленарного заседания во вторник, 15 декабря. Во втором чтении бюджет-2021 нашел поддержку 290 парламентариев, за бюджет вцелом проголосовали 289 депутатов.

Накануне рассмотрения в Раде проект госбюджета на следующий год проанализировал и рекомендовал принять комитет Рады по вопросам бюджета. Проблемными во время обсуждения были названы расходы на образование и здравоохранение, учитывая ситуацию с пандемией коронавируса и обещанием повысить зарплату учителям.


Ранее председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики «слуга» Данил Гетманцев назвал спорные вопросы, которые обсуждались в «плохом» бюджете-2021. Нардеп, в частности, упомянул о проблемах с образованием и медициной. По его словам, «в бюджете нет средств».

Напомним, недавно Кабинет министров согласовал проект государственного бюджета-2021 ко второму чтению. В доработанном проекте предусмотрены доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы — в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство не планирует сокращать расходы на социальные выплаты несмотря на уменьшение финансирования Пенсионного фонда.

Источник: Ракурс


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