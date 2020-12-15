Бюджет-2021 ухвалила Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n147799-budjet-2021-uhvalyla-verhovna-rada.html

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Державний бюджет на 2021 рік ухвалила Верховна Рада — головний кошторис України народні депутати погодили під час пленарного засідання у вівторок, 15 грудня. У другому читанні бюджет-2021 знайшов підтримку 290 парламентарів, за бюджет в цілому проголосували 289 депутатів.

Напередодні розгляду у Раді проект держбюджету на наступний рік проаналізував та рекомендував ухвалити комітет Ради з питань бюджету. Проблемними під час обговорення були, зокрема, питання щодо видатків на освіту та охорону здоров’я, зважаючи на ситуацію з пандемією коронавірусу та обіцянкою підвищити зарплатню вчителям.

Раніше голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики «слуга» Данило Гетманцев назвав спірні питання, що обговорювалися у «поганому» бюджеті-2021. Нардеп, зокрема, згадав про проблеми з видатками на освіту і медицину. За його словами, «в бюджеті цих коштів немає".

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів погодив проект державного бюджету-2021 до другого читання. У допрацьованому проекті передбачено доходи у сумі 1 трлн 92 млрд грн. Видатки — у сумі 1 трлн 328 млрд грн. Прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд не планує скорочувати видатки на соціальні виплати попри зменшення фінансування Пенсійного фонду.