Верховная Рада приняла бюджет на 2021, фото: Сергей Ковальчук

https://racurs.ua/n147836-gosbudjet-2021-v-oppozicii-zayavili-o-novoy-shirke.html

Ракурс

Госбюджете на 2021 сегодня во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада.

Согласно процедуре, голосование состоялось сначала во втором чтении. Во втором чтении проект бюджета поддержали 290 народных избранников, за бюджет в целом проголосовали 289 нардепов. Об этом сообщается на сайте Рады.

Голоса за бюджет во время окончательного голосования отдали такие депутатские группы и фракции:

«Слуга народа» — 225 голосов;

«Батькивщина» — 12 голосов;

«Довира» — 20 голосов;

«За будущее» — 21 голос;

внефракционные — 11 голосов.

Фракции «Голос» «Европейская солидарность» и ОПЗЖ не дали ни одного голоса.

Money — connecting people), — прокомментировал в своем Telegram-канале результаты голосования народный депутат Ярослав Железняк из «Голоса».

По мнению депутата Алексея Гончаренко с оппозиционной фракции «Европейская солидарность», результаты этого голосования свидетельствуют о формировании в парламенте так называемой «широкой коалиции».

Бюджет принят, таки новая ширка, — заявил Гончаренко в своем Telegram-канале.

Поздравляю с новым бюджетом на 2021 год и новой коалицией в парламенте. Слугам банально не хватило голосов, но некоторые фракции им с готовностью помогли, — заявил на своей странице в Фейсбуке экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Напомним, Верховная Рада сегодня, 15 декабря, внесла изменения в Бюджетный кодекс.