Крісла глав Держгеонадр і Держгеокадастру у Зеленського обміняють на голоси за бюджет — нардеп

https://racurs.ua/ua/n147847-krisla-glav-derjgeonadr-i-derjgeokadastru-u-zelenskogo-obminyaut-na-golosy-za-budjet-nardep.html

Ракурс

Ротація міністрів в Кабміні звільнить крісла очільників Держгеонадр і Держгеокадастру. Так, 15 грудня на засіданні президентської фракції «Слуга народу» розглядалося питання роз'єднання міністерств і створення Міністерства аграрної політики, яке може очолити нинішній глава Держгеокадастру Роман Лещенко.

Окрім цього, може розглядатися ротація глави Мінекології на Романа Опімаха, який нині очолює Держгеонадра. Про це в Телеграм написав нардеп від «Голосу» Ярослав Желєзняк.

Кадрові питання виносять після голосування за бюджет-2021. А за сам бюджет було 289 голосів різних фракцій і груп. Серед кандидатів є два несподіваних прізвища: Опімаха на Мінекології та Лещенка — на Мінагро, — зазначив Желєзняк.

За його словами, обидва кандидати в міністри — є представниками команди Володимира Зеленського, тому «їх ніхто не зливатиме просто так».

Для обох кандидатів такий «злет кар'єрними сходами» став несподіванкою. Для коаліціантів з профільних комітетів тим більше… Обидва кандидати зараз займають крісла глав Держгеонадр і Держгеонадру. Звучить як ласий ресурс. І в умілих руках краще, аніж посада багатьох міністрів, — зазначив нардеп.

Желєзняк прогнозує, що спонтанна ротація міністрів викликана тим, «що комусь у Верховній Раді пообіцяли нових глав цих двох відомств».

Треба, не образивши членів своєї команди, красиво звільнити ці крісла для нових кандидатів? Там земельні паї, там дозволи на видобуток газу… І призначення не треба через Верховну Раду проводити, — наголосив парламентарій.

Він прогнозує, що відповідь на це питання можна буде побачити в грудневих призначеннях.