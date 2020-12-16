Разумков. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n147848-vidmovytysya-vid-vakcynaciyi-vyrishyv-razumkov.html

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, заявив, що не вакцинуватиметься від коронавірусної хвороби COVID-19. Спікер зауважив, що вже переніс інфекцію, а тому має антитіла.

Проте він додав, що підтримує вакцинацію для інших людей. Про це голова ВР розповів в ефірі одного з телеканалів.

За словами Разумкова, є велика кількість людей, які потребують вакцинування, а тому має бути пріоритет. Першими, на думку спікера, вакцину повинні отримати військові, медики та освітяни.

Якщо ми говоримо про публічну позицію — я 100% буду підтримувати вакцинацію. Якщо буде необхідність віддати свою вакцину тим, кому вона сьогодні більш потрібна — також тут не буде якихось проблем, — повідомив Разумков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що початок вакцинації від коронавірусу в Україні запланований на початку другого кварталу 2021 року. Вакцину від COVID-19 Україна отримає безкоштовно — глобальний механізм COVAX, який діє під егідою Всесвітньої організації охорони здоров’я, офіційно схвалив запит України на отримання понад 8 млн доз вакцини.